Mercanteinfiera 2025 a Parma dall'8 al 16 marzo: programma e ospiti

È tutto pronto per l’inaugurazione dell’irrinunciabile appuntamento con il design d’autore, l’antiquariato e il collezionismo vintage, dall’8 al 16 marzo alle Fiere della città romagnola. Un evento che è un crocevia di culture, epoche, storie e passioni che unisce in un’unica esperienza il piacere della scoperta e il valore dell’autenticità

Quest’anno Mercanteinfiera si terrà dall’8 al 16 marzo (6 e 7 Marzo sono giornate dedicate agli operatori professionali) e si prevedono grandi numeri visto che l’edizione autunnale (sono, infatti, due gli appuntamenti con questa accattivante fiera nel corso dell’anno) ha registrato quasi 60.000 ingressi, circa mille espositori e centinaia di oggetti venduti all’estero con oltre 6.000 buyer professionisti. Fra gli stand gli operatori propongono oggetti provenienti dai loro viaggi di ricerca, offrendo una vasta selezione di pezzi preziosi, curiosi o testimonianze del nostro recente passato.

Grandi occasioni per i collezionisti

Un ruolo importante lo gioca il collezionismo vintage tra gioielli, orologi e moda come quella degli anni ‘90, ma anche dei decenni precedenti, fra cardigan oversize, corsetti, volant e maniche voluminose, abiti a fiori, jeans e giubbotti in pelle, protagonisti di un intero padiglione dove è possibile anche modernizzare i look iconici con tessuti tecnici e tagli contemporanei.