Omicidio a Riva del Garda, strangola la madre nel sonno: arrestata

Una donna di 91 anni è stata trovata morta nella notte a Riva del Garda. A ucciderla, nel sonno, sarebbe stata la figlia 61enne che è stata arrestata dai carabinieri, intervenuti nell'abitazione della vittima, in via Grazia Deledda. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato un omicidio d'impeto in un ennesimo momento di disperazione. La donna avrebbe ucciso la madre nel sonno, strangolandola con il cavo di una lampada. A lanciare l'allarme è stata la stessa donna che, alle 5:45 di sabato mattina, ha telefonato ai carabinieri dicendo di aver ucciso la madre.