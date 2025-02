Il presidente del Molise Francesco Roberti indagato per corruzione

"Da parte mia rispetto della legge"

"La vicenda in questione non riguarda il mio ruolo da Presidente della Giunta Regionale del Molise, ma è per attività precedenti alla mia elezione. Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge", commenta Roberti. "Sono pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili - prosegue - a fare luce su ogni aspetto, affinché sia fatta piena chiarezza. Entro i 20 giorni previsti fornirò ogni dettaglio utile, per far sì che questa situazione possa risolversi rapidamente a conferma della correttezza del mio operato". "Continuerò a svolgere il mio lavoro con la massima serietà e serenità - conclude -. Come sempre, nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura".