Gabriele Murgia morto per abuso di farmaci a Sassari. La madre: "Scaricava ricette false"

Il giovane morì all'età di 18 anni a Porto Torres per un abuso di psicofarmaci, droga e alcol. La madre del ragazzo ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica, chiedendo un maggiore controllo sulla prescrizione e vendita di medicinali

Nel 2023, la tragedia di Gabriele Murgia, un giovane di 18 anni di Porto Torres, ha fatto emergere l'allarmante facilità con cui è possibile ottenere farmaci attraverso ricette falsificate. Il ragazzo ha perso la vita a causa di un mix letale di psicofarmaci, alcol e droghe. Un dramma che ha spinto la madre, Barbara Mura, a intraprendere una battaglia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle nuove tendenze pericolose tra i giovani.

"Serve un nuovo sistema di vendita dei farmaci"

Con l'assistenza dell'avvocato Sara Dettori, Mura ha presentato un esposto alla Procura per denunciare la vulnerabilità del sistema di prescrizione medica. "Le ricette che utilizzava mio figlio Gabriele - ha spiegato la donna - erano trascritte al computer e siglate con firme false, di medici in pensione. Andava a comprare medicine con dei fogli compilati da lui e siglati. Per questo dico e ripeto che serve un nuovo sistema di vendita di certi farmaci".