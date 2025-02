Cronaca

Dopo l’approvazione di Camera e Senato, le nuove regole diventano legge ed entrano in vigore. Stretta per chi guida con il cellulare, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada. Per i monopattini obbligo di targa casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma il limite durerà tre anni. Modifiche anche in caso di multa all’autovelox. Ecco cosa prevedono le norme