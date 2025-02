Allarme bomba su un volo New York-Delhi, l'aereo atterra a Fiumicino

Un volo dell'American Airlines, in volo da New York a Delhi, nel primo pomeriggio, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino, per una presunta segnalazione di allarme bomba. Il volo AA292 è atterrato, senza problemi, sulla pista 1, un'area remota dell'aeroporto. L'aeromobile è stato visto avvicinarsi scortato da due caccia militari. A bordo del velivolo 199 passeggeri più membri di equipaggio. Una volta scesi tutti, scatteranno le verifiche degli artificieri e della Polaria.