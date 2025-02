Meteo, un week end mite con qualche nuvola: le previsioni

Sarà un fine settimana mite e con temperature in netto aumento quello che coinvolgerà il nostro Paese, ma con un po' di nuvole, già a partire dalla giornata di oggi. Si tratta però di una situazione che non dovrebbe durare molto, come confermano gli esperti. La prossima settimana dovrebbe essere caratterizzata da diverse perturbazioni con tante piogge e temperature di nuovo in calo

Quello che stiamo affrontando sarà un fine settimana, l'ultimo di febbraio, mite e con temperature in netto aumento ma con un po' di nuvole, già a partire dalla giornata di oggi, in cui il sole splenderà su buona parte dell'Italia. Si tratta però di una situazione che non dovrebbe durare molto, come confermano gli esperti. La prossima settimana sarà , infatti, dominata da diverse perturbazioni con tante piogge e temperature di nuovo in calo.

Le previsioni per sabato e domenica nel dettaglio

Nel dettaglio, per oggi, sabato 22 al Nord previste piogge in Liguria e piovaschi tra Piemonte e Lombardia. Al Centro attesi piovaschi in Toscana, rari altrove, ma con tante nuvole. Al Sud sarà soleggiato salvo isolati piovaschi sul trapanese. Domenica 23 febbraio al Nord attese isolate piogge in Liguria, con cielo coperto altrove. Al Centro previsto cielo molto nuvoloso o coperto. Al Sud sarà soleggiato salvo nubi sparse.

Le temperature in aumento

Un curioso fenomeno si sta facendo registrare in queste ore, in particolare a causa di venti caldi provenienti dal Nord Africa che stanno provocando un aumento delle temperature su gran parte del Paese. Per questo motivo le temperature sono notevolmente salite rispetto ai giorni precedenti, quando sull'Italia soffiavano venti molto più freddi provenienti dai Balcani. Proprio a cavallo di questo ultimo weekend di febbraio, le temperature registreranno un ulteriore aumento, non solo nei valori diurni, ma anche nelle ore notturne, in particolare sulle regioni del Nord. Dopo il gelo degli scorsi giorni adesso la situazione sta cambiando radicalmente anche per la maggiore presenza di nubi, che ormai avvolgono gran parte del Nord e del Centro. Quando di notte i cieli rimangono coperti, il calore accumulato durante il giorno non riesce a disperdersi facilmente nell'atmosfera, ostacolando così il normale raffreddamento notturno.