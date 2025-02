Un giovane operaio è morto in un cantiere edile a Sottomarina di Chioggia, in seguito ad un incidente sul lavoro. L'operaio sarebbe stato colpito da un pannello di ferro. Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto sul posto anche con l'elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il cantiere.