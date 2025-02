Come in passato, anche quest’anno nella città campana sarà un Carnevale all'insegna del folklore, del divertimento, delle antiche tradizioni. Gli eventi in programma che si concentreranno in particolar modo tra il 27 febbraio (Giovedì Grasso) e il 4 marzo (Martedì Grasso) ascolta articolo

Il Carnevale è una festa molto amata dai napoletani, la città si colora ed ovunque si respira gioia ed allegria. Le tradizioni carnevalesche napoletane sono tante e molto antiche, ma ancora oggi rispettate da tutti. Del resto, la città è sempre in prima linea per difendere la propria storia e la propria identità e le feste e questi costumi ne fanno parte. Come spesso accade, a Napoli festeggiare equivale soprattutto a mangiare. Difatti, sono diverse le tradizioni carnevalesche partenopee che si legano all'arte culinaria. Sembra essere ormai di altri tempi l'epoca di Pulcinella, la maschera più famosa e conosciuta legata alla città. Ormai si seguono i trend dei social, che siano collegati ad influencer o a serie tv e film.

Gli eventi nel cuore di Napoli L'edizione 2025 del "Sottencoppa - Carnevale sonico napoletano", si concentra sulla piazza Mercato, nel cuore pulsante della città. Si parte venerdì 28 febbraio con una parata itinerante che condurrà il pubblico da Piazza Mercato al Tendone, guidata dal musicista statunitense Dan Kinzelman Quintet. Sabato 1° marzo è in programma il primo appuntamento dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Potranno divertirsi con vari laboratori e animazioni: dalle guarattelle, le marionette tradizionali napoletane, alla costruzione di strumenti musicali, fino alla commedia dell’arte, offrendo uno spazio di gioco, scoperta e creazione, nel pieno spirito del carnevale. I laboratori proseguono martedì 4 marzo nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, in Piazza Mercato, con proposte dedicate a bambini dai 6 ai 12 anni.

La festa in piazza Mercato Completa il programma la terza edizione del “Carnevale di Masaniello”, il 2 marzo in Piazza Mercato. In programma, dalle ore 10.00 alle 13.30, tante iniziative di animazione per bambini e famiglie, esibizioni di giocolieri e mangiafuoco, spettacoli di clown e parate di rievocazione storica e di maschere contemporanee.

Il Carnevale di Saviano Altro evento atteso in Campania è il Carnevale di Saviano (30 km da Napoli), evento che ogni anno attira circa centomila presenze. In particolare, le date da segnare in agenda sono quelle del 2 e 4 marzo 2025: in occasione della domenica di Carnevale e del Martedì Grasso si tengono infatti le sfilate con i carri allegorici realizzati dagli artigiani locali. Le origini del Carnevale di Saviano si fanno risalire al 1979, quando per la prima volta venne creato un carro allegorico che rappresentava Masaniello, il famoso rivoluzionario napoletano del XVII secolo. Oggi i carri allegorici invadono letteralmente le strade della città, coinvolgendo sempre più realtà locali. A ciò si aggiungono spettacoli, manifestazioni e celebrazioni per il periodo più allegro dell'anno.