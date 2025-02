Bambina di 9 mesi uccisa da un pitbull, l'ultimo saluto ad Acerra

La messa nel Duomo di Acerra, in forma strettamente privata, come da volontà della famiglia che chiede di spegnere i riflettori almeno per un giorno. Intanto dall’autopsia sul corpo della piccola Giulia emerge che la piccola è stata morsa più volte dal cane e a causarne il decesso sarebbe stata la rottura del collo

Nel Duomo di Acerra si stanno svolgendo i funerali di Giulia, la bimba di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia mentre il padre era in casa e la madre al lavoro. Una messa in forma strettamente privata, come da volontà della famiglia che ha chiesto di spegnere i riflettori almeno per un giorno. Intanto proseguono le indagini sulla tragedia. Arrivano i primi risultati dell’autopsia che confermano che la piccola è stata morsa ripetutamente dal cane, mentre il padre 25enne che domenica sera è risultato positivo ai cannabinoidi resta indagato a piede libero.

Il legale: "Dolore troppo grande"

"Almeno nel giorno dei funerali, la famiglia di Giulia chiede un poco di rispetto per il grande dolore che sta vivendo, pregando tutti di spegnere i riflettori per un giorno, e non pressarla nei momenti dell'ultimo saluto alla bambina". E' l'appello lanciato dall'avvocato Luigi Montano, legale del papà della piccola Giulia Loffredo. "Sono tutti in uno stato confusionale - spiega il legale di famiglia l’avvocato Luigi Montano - il loro dolore è troppo grande. E per questo motivo chiedono di non pressarli almeno nel giorno dei funerali di Giulia, al di là di come si è svolta la tragedia che li ha segnati profondamente".