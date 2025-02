Venezia, la procura apre fascicolo su battuta di caccia di Trump Jr

In quell'occasione, documentata da alcuni video in cui compare anche il figlio del presidente degli Stati Uniti, è stata uccisa una casarca, una specie protetta

I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando Donald Trump Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti, ha partecipato a una battuta di caccia in una riserva della laguna di Venezia. La procura di Venezia ha aperto una fascicolo relativo perchè in quell'occasione è stata uccisa una casarca, una specie protetta. A documentare l'episodio ci sono alcuni video in cui compare anche Trump Jr. che mostra una fila di volatili uccisi. Il fascicolo è stato aperto sulla base delle denunce presentate da diversi animalisti e dal consigliere regionale Andrea Zanoni.