Ilaria Iacoboni, è morta a 49 anni la giornalista di Radio Capital

È morta a soli 49 anni Ilaria Iacoboni, giornalista e voce di Radio Capital. Iacoboni si è spenta a Roma dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne notizia sono stati i colleghi dell’emittente radiofonica: “Siamo affranti”, hanno scritto sul profilo Facebook della radio. Ilaria Iacoboni era una delle voci del TG Zero di Radio Capital, prima con Vittorio Zucconi, poi con Michela Murgia e il direttore delle News Edoardo Buffoni. “È stata una colonna della redazione”, ricorda il direttore . “Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione”.

Lotta contro i tumori

“Una donna amabile, dolce, dotata di un sorriso coinvolgente”. Così la descrivono i colleghi che le promettono: “resterai per sempre ‘in onda’ con noi”. Ilaria Iacoboni, 49 anni, napoletana, era sorella di un altro giornalista, Jacopo. Aveva quasi due decenni di esperienza non solo come giornalista in radio ma anche come autrice e conduttrice. Da due anni combatteva contro più tumori. Lascia il compagno e un figlio di 12 anni.