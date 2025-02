Processo Ciro Grillo, oggi nuova udienza. Atteso teste chiave difesa

Riprende oggi il processo per la presunta violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo norvegese che vede imputati Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. Si tratta di una delle udienze più attese, prima della conclusione della fase dibattimentale: è infatti chiamato a testimoniare Enrique Bye Obando, un giovane norvegese di origine nicaraguense considerato tra i testi chiave del pool difensivo. Era stato accusato dalla studentessa di averla violentata in un campeggio in Norvegia nel 2018. Il giovane aveva smentito tutto, negando qualsiasi violenza e sostenendo che la ragazza gli avrebbe anche chiesto scusa per aver mentito. Per due volte il ragazzo non si era presentato nel palazzo di giustizia di Tempio, ora però sembra esserci la certezza dell'avvenuta notifica della convocazione. Anche se resta qualche dubbio. Non è detto, infatti, che Obando arrivi nella cittadina gallurese: gli uffici del Tribunale hanno inoltrato più volte in Norvegia la convocazione, e anche se questa volta c'è il riscontro, il giovane potrebbe disertare l'invito a comparire. Il Tribunale, a quel punto, potrebbe decidere per l'accompagnamento coattivo del teste. La decisione su come gestire la possibile assenza di Obando in aula sarà cruciale nelle prossime fasi processuali, perché la sua testimonianza è considerata di grande rilievo dal pool di avvocati che rappresentano i quattro imputati.