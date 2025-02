Roccaraso, prenotazioni e presenze in calo: l'allarme di Federalberghi

Un calo del 60% delle presenze e delle prenotazioni in particolare a Roccaraso. La Federalberghi Abruzzo richiede con urgenza un intervento mirato, da parte della Regione Abruzzo, per "il rafforzamento della brand reputation dell'Alto Sangro"

L’appello di Federalberghi Abruzzo

"Siamo a portare a conoscenza - spiega il presidente di Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli - della situazione allarmante che si sta verificando in Alto Sangro, dopo le note vicende mediatiche accadute nelle ultime settimane. Come confermato dal presidente della Dmc Alto Sangro Turismo, Ernesto Paolo Alba è in atto un calo significativo, di circa il 60% delle prenotazioni e delle richieste di informazioni da parte dei turisti, in particolare quelli provenienti dal bacino romano. Alla luce di quanto esposto, si richiede con urgenza un intervento mirato, da parte della Regione, per il rafforzamento della brand reputation dell'Alto Sangro".