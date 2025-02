Roccaraso, salgono prenotazioni bus. Limiti a Ovindoli

Questa mattina un vertice tra istituzioni e forze dell'ordine, presieduto dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha rivelato che saranno 70 i bus turistici autorizzati a raggiungere la stazione sciistica nel prossimo weekend contro i 100 della domenica passata. Lo scorso weekend, tuttavia, erano arrivati solo 40 pullman a causa del maltempo e delle restrizioni che avevano frenato le agenzie turistiche. Per raggiungere Roccaraso è necessario prenotarsi sul sito istituzionale del Comune e c'è tempo fino alle 12 di venerdì. "Non cambia il modello che abbiamo messo in piedi, ripreso anche da Belluno. La guardia non si abbassa in modo tale da garantire un'accoglienza organizzata", ha affermato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato.

Caos anche a Ovindoli

La tiktoker Rita De Crescenzo ha lanciato la sfida anche per un’altra località sciistica, quella di Ovindoli, che si è subito attrezzata per resistere all’invasione. Il paese ha confermato le stesse misure e restrizioni: massimo 35 bus per l'accesso in paese di cui 20 potranno salire agli impianti. "Avevamo in animo di adottare a prescindere dei provvedimenti dal momento che in altre località sciistiche c'è poca neve e noi registriamo flussi significativi", ha fatto sapere il sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli. "Il sistema approntato sarà sostanzialmente replicato con l'unica eccezione che le aree saranno meno militarizzate, essendo la macchina collaudata", ha aggiunto il presidente della provincia, Angelo Caruso. I cento uomini e donne in divisa saranno spalmati tra le due località sciistiche. L'ordinanza sarà adottata dal prossimo fine settimana fino al 2 marzo, come concordato con il prefetto, Giancarlo Di Vincenzo.