Roccaraso e i tanti influencer in cerca di visibilità

Se bastasse l'azione di una tiktoker, come Rita De Crescenzo, per attirare orde di curiosi paganti ovunque, ogni Comune italiano avrebbe risolto i problemi legati al turismo. Ma non è così. E i numeri sui social della gita fuoriporta in Abruzzo lo confermano. Piuttosto, si tratta di una miccia in grado di scalare le classifiche dell'hype