Maltempo, sull'Italia ciclone di San Valentino con forti piogge e neve

È un 14 febbraio contrassegnato dal maltempo quello di quest’anno, tanto che si parla di ciclone di San Valentino ( LE PREVISIONI METEO ). Per la festa degli innamorati peggiorano quindi le condizioni meteo sull'Italia, con acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto sulle regioni centrali. Coinvolte anche le regioni di Nord-Est e l’Emilia Romagna, con neve in calo fino a 200-300 metri entro sera sull'Appennino settentrionale. Il peggioramento raggiungerà il Sud all'inizio del weekend. Intanto, ieri, il maltempo ha colpito l'isola d'Elba con esondazioni e allagamenti e si è poi esteso in serata sulla terraferma colpendo in particolare la Maremma grossetana, con un fortissimo temporale fra Manciano, Orbetello, Capalbio e Sorano. Strade e fiumi sono in osservazione perché si temono esondazioni dei corsi d'acqua.

Il nubifragio sull'isola d'Elba

Ieri all'Elba sono caduti in un'ora 65 millimetri di pioggia e i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo 28 persone rimaste bloccate nelle auto. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. "Massima attenzione e prudenza", la richiesta, sui social, del presidente della Regione, Eugenio Giani. Allagamenti di strade anche su alcune zone del litorale romano a causa del forte temporale, a tratti con grandine, che ha interessato ieri mattina tutta la costa.

Le previsioni meteo e le allerte di oggi

Le previsioni nelle prossime ore, come detto, peggiorano. Si prevede l’arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che nella giornata di oggi raggiungerà le regioni centro-settentrionali e genererà un vortice intorno all'Italia in movimento dalle regioni centrali verso il Sud nel weekend. Intorno al suo centro agirà una perturbazione che concentrerà i suoi effetti sulle regioni di Nord-Est, sulle adriatiche e su quelle meridionali, con condizioni di diffuso maltempo, temperature in diminuzione, nevicate sull'Appennino anche a quote collinari. Per oggi allerta gialla sull’intero territorio di Toscana, Umbria, Lazio e su settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania, Molise e Calabria.