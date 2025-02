Numerose persone rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento nelle abitazioni del comune principale dell'isola, Portoferraio, e all'interno delle automobili. I pompieri hanno soccorso ben 28 persone intrappolate dall'acqua e dal fango, con la pioggia che ha scatenato una vera e propria alluvione in poche ore. Appello del comune: "Situazione critica, state al riparo"

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore nella zona dell'Isola d'Elba, in particolare a Portoferraio, con numerosi allagamenti che hanno messo a rischio decine di persone. I vigili del fuoco hanno dovuto compiere tre salvataggi in extremis di più persone, rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento nelle abitazioni del comune principale dell'isola.

I vigili del fuoco hanno poi soccorso ben 28 persone bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. Questo il riassunto delle ultime ore da parte dei vigili dl fuoco sugli interventi effettuati finora per il nubifragio. I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina di persone da una pizzeria minacciata dalle acque.

"Non usate le auto, non venite verso Portoferraio e non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate", è l'avviso del comune di Portoferraio sui social sui pericoli per l'incolumità a causa dell'emergenza alluvione. "Mettetevi al riparo in zone sicure", è il consiglio per la situazione definita "estremamente critica".

Rinforzi dei vigili del fuoco sono stati inviati in supporto alle squadre del comando di Livorno dal comando di Firenze, col nucleo sommozzatori e sei unità specializzate in soccorso fluviale con relativi mezzi. L'aliquota ha raggiunto il porto di Piombino per imbarcarsi sul primo traghetto disponibile e raggiungere l'isola d'Elba.

Sui social arriva anche il messaggio del presidente regionale Eugenio Giani. "Maltempo all'lsola d'Elba: il sistema di protezlone civile della Toscana e i Vigili del fuoco sono al lavoro per assistere Ia popolazione colpita dal nubifragio. 65 mm di pioggia caduti in poco più di un'ora. Intensa linea temporalesca sull'Argentario e costa grossetana. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. Massima attenzione e prudenza".