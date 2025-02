Introduzione

Non si ferma l'ondata di maltempo in Italia. Con l'avvicinarsi dell'attesissimo weekend di San Valentino, le condizioni meterologiche non sembrano migliorare. Mentre per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni, nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una burrasca di vento, con raffiche fino a 100 km/h in diverse località. In particolare, il 14 febbraio, proprio nel giorno della festa degli innamorati, si registrerà una fase di freddo maltempo a causa del passaggio di un ciclone, che porterà precipitazioni e forte vento su Liguria, Sardegna e Sicilia. Ecco le previsioni