Milano, maestro elementare arrestato per abusi su minori

Un insegnante di 45 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia locale di Milano in una scuola elementare pubblica del capoluogo lombardo, con l’accusa di violenza sessuale su minori. Come riportato da "Il Giorno”, l’intervento è avvenuto lunedì, dopo che le forze dell'ordine hanno esaminato le immagini registrate in diretta dalle telecamere e microspie nascoste nella scuola. L’insegnante è stato portato fuori dalla scuola e poi arrestato.