Montevarchi, alunni morosi a pane e olio. La sindaca: "Sono le regole"

Le polemiche sugli alunni a pane e olio

Secondo la sindaca di Montevarchi, area centrodestra, le polemiche delle opposizioni di centrosinistra sono pretestuose: "Il vecchio regolamento - spiega - addirittura prevedeva l'interruzione immediata della somministrazione del pasto in caso di morosità. La sua mancata applicazione aveva portato ad ereditare un buco di bilancio di 500.000 euro a danno della collettività, generando una situazione in cui chi pagava veniva considerato poco furbo perché, tanto, il Comune non controllava. A quanto pare per il Pd è cosa normale fare un danno economico ad un ente e non far rispettare le regole. Per me no". Da qui la decisione di applicare un menù ridotto a pane e olio, se le famiglie non saldano la tariffa del servizio mensa. Chiassai replica con una nota ai commenti del Pd regionale della Toscana e dell'assessore toscano all'Istruzione Alessandra Nardini accusando quest'ultima di "fare propaganda politica sui bambini". "Otto anni fa siamo intervenuti e abbiamo introdotto un sistema attraverso il quale le famiglie hanno un mese di comporto durante il quale il Comune garantisce comunque il pasto anche se il genitore è moroso - spiega Chiassai Martini - In questo periodo la famiglia riceve sollecitazioni continue da parte dell'ente tramite telefonate, e-mail e messaggi dove si invita a regolarizzare il pagamento del servizio mensa, altrimenti come da regolamento, al 31/o giorno di morosità si passa al pasto sostitutivo, deciso dalla dietista". Rispetto alle accuse di Nardini a Piantedosi, per la sindaca di Montevarchi "è estremamente grave tirare in ballo il ministro in una vicenda che assolutamente non lo riguarda ed associandolo al concetto di umiliazione per gli studenti" mentre invece "se c'è qualcosa di inaccettabile e grave è che dei genitori che hanno le possibilità economiche per pagare il pasto, vogliano fare i furbi gravando due volte su quei cittadini onesti e magari che, con grandi difficoltà non avendo un'Isee abbastanza basso per essere aiutati, comunque in maniera responsabile assolvono al loro dovere". E ancora: "Quest'anno abbiamo aspettato cinque mesi da inizio dell'anno scolastico per essere elastici, ma si è giunti ad un'insolvenza di 85.000 euro, che in prospettiva avrebbe raggiunto una cifra ancora più critica".