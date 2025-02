Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione

Il calendario didattico nazionale presenta differenze, per quanto riguarda la sospensione delle lezioni nei periodi di festa. Nello specifico del 2025, le vacanze carnevalizie presentano una durata variabile a seconda delle regioni e non tutte le hanno previste

Non sono molte le regioni che concedono le vacanze di Carnevale. Per quanto riguarda la festività è importante sapere che le date del Carnevale cambiano sempre, ma la struttura non varia: il calendario comincia sempre 70 giorni prima della domenica di Pasqua. È la cosiddetta domenica della Settuagesima, che cade stavolta il 16 febbraio 2025. È questa la giornata che segna l'inizio dei festeggiamenti, che andranno avanti fino al Mercoledì delle Ceneri, il 5 marzo 2025. Questa è la data che segna l'inizio della Quaresima, il periodo lungo 40 giorni che porta al giorno di Pasqua. Nel mezzo, i tre appuntamenti principali sono: Giovedì grasso il 27 febbraio, la fatidica domenica di Carnevale il 2 marzo e il Martedì grasso del 4 Marzo.





Le vacanze a scuola

Il calendario didattico nazionale presenta differenze, a proposito della sospensione delle lezioni durante le varie festività e, sia le regioni che i singoli istituti, hanno una certa autonomia a rigurado. Nello specifico del 2025, le vacanze di Carnevale presentano una durata variabile a seconda delle regioni e non tutte le hanno previste. Si va dai due giorni di Basilicata e Campania fino ai nove della Provincia di Bolzano. Le Regioni che hanno previsto le vacanze di Carnevale 2025 sono:



- Provincia di Bolzano: dall’1 al 9 marzo

- Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia: 3 e 4 marzo

- Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Provincia di Trento: dal 3 al 5 marzo

- Piemonte: dall'1 al 4 marzo.