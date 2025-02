Meteo, piogge al Nord, tempo asciutto al Sud. Poi torna il freddo

Una perturbazione sulla Francia che invia qualche piovasco soprattutto al Nord mentre torna più stabile il tempo al Sud con temperature miti. Questo il quadro del meteo, per le prossime ore, confermato anche dall’esperto Lorenzo Tedici secondo cui martedì sarà comunque un giorno in cui tenere gli ombrelli aperti specie sulle regioni settentrionali, con piogge un po’ più intense tra Liguria di Levante e alta Toscana. Mercoledì andrà meglio, visto che sono attese temperature autunnali ma comunque ben sopra la media del periodo, mentre altri piovaschi sono attesi giovedì sulla fascia centrale del Paese. Fase più asciutta, dopo il maltempo dei giorni scorsi, al Sud e sulle Isole. A San Valentino arriverà invece la neve a bassa quota tra l’Emilia-Romagna e la Toscana con il ritorno, più in generale, del freddo.

L’Italia divisa in due, poi arriva il grande freddo

Ma ecco nel dettaglio cosa aspettarsi. Come detto, dopo il passaggio del ciclone del fine settimana, la pressione atmosferica tenderà ad aumentare leggermente sull'Italia, specie al Sud. Tuttavia, questa variazione non impedirà a nuovi fronti piovosi di raggiungere alcune regioni nell’ambito di una settimana caratterizzata sostanzialmente da una nuvolosità diffusa, che coprirà il cielo in particolare nel Centro-Nord del nostro Paese. L'azione dell'anticiclone agirà maggiormente al Sud e in parte del Centro, a partire da martedì, dove si registreranno condizioni più asciutte al pari di Abruzzo, Molise, gran parte del Lazio e dell'Umbria. Su Toscana, Marche e Nord Italia il cielo sarà spesso coperto, con possibili nebbie al Nord, sia in pianura sia nelle valli alpine. Le precipitazioni maggiori sono attese nelle giornate di martedì e mercoledì, dopo di che il tempo sarà più asciutto, ma con cielo molto nuvoloso o coperto specie sulle regioni settentrionali. Dal punto di vista termico, secondo gli esperti non farà freddo ma le temperature più rigide torneranno, molto probabilmente sul finire della settimana. Il Centro Europeo, infatti, prevede un'irruzione di aria gelida dalla Russia con conseguenze che potrebbero far scendere le temperature.

Le previsioni per questi giorni

Le previsioni del tempo dicono che oggi, lunedì 10, al Nord il cielo è spesso coperto, con rari fenomeni temporaleschi mentre al Centro sono previste nubi irregolari. Al Sud ancora sparute piogge sulla Sicilia orientale. Per martedì 11 febbraio al Nord atteso cielo coperto, con piogge da ovest verso est mentre al Centro è previsto un peggioramento in Toscana entro la sera. Al Sud ci sarà tempo stabile. Mercoledì 12 febbraio, infine, al Nord attese piogge sparse, localmente moderate in Liguria e sull'Emilia-Romagna mentre al Centro si prospettano piogge sparse su Toscana e Marche. Al Sud sarà prevalentemente soleggiato.