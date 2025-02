Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa

Oggi in edicola, i principali quotidiani si concentrano sul caso Almasri e sullo scontro tra il governo italiano e la Corte dell'Aia, in seguito alle indiscrezioni (poi smentite) secondo cui la Corte avrebbe avviato un'indagine sull'operato del governo italiano. Al centro delle discussioni anche notizie oltreoceano, come le reazioni alla proposta di Trump per la ricostruzione di Gaza e l'arrivo a Guantanamo dei migranti detenuti dagli Usa