Barbara Berlusconi nel cda della Scala per Regione Lombardia

Barbara Berlusconi: carriera



"Alla dottoressa Berlusconi - commenta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - i migliori auguri di buon lavoro". Laureata in Filosofia a pieni voti, Barbara Berlusconi, 40 anni, è da sempre vicina al mondo della cultura, arte contemporanea e teatro in particolare. È socia della Cardi Gallery, galleria d'arte con sedi a Londra e a Milano. Come manager è presente nel consiglio amministrazione di Fininvest dal 2003. È stata amministratrice delegata del Milan e oggi riveste l'incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo. La terzogenita di Silvio Berlusconi è attiva nel sociale, finanzia attività educative e di recupero di ragazzi in difficoltà.



FI: “Nomina di Barbara Berlusconi alla Scala di grande prestigio”



C'è soddisfazione in Forza Italia dopo la nomina di Berlusconi decisa da Regione Lombardia. "Siamo assolutamente soddisfatti”, ha commentato il coordinatore regionale lombardo di Forza Italia, il deputato Alessandro Sorte, parlando di "una scelta di prestigio e di qualità". Anche il capodelegazione di Forza Italia nella giunta regionale, l'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, si è congratulato con Barbara Berlusconi "per questo importante e prestigioso incarico: con il suo entusiasmo e la sua esperienza sono certo saprà dare un contributo straordinario al più grande teatro del mondo".

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24