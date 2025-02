Aldo Tortorella, morto a 98 anni il partigiano Alessio

La notte scorsa è morto a Roma Aldo Tortorella. Ex partigiano ed ex parlamentare Pci - di cui è stato responsabile Cultura e componente della segreteria Berlinguer -, aveva 98 anni. "Con infinito dolore annuncio la scomparsa del carissimo Aldo Tortorella, il partigiano Alessio, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l'Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un compagno",m ha detto il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo. "Un grande comunista italiano, combattente instancabile per la giustizia e la libertà in Italia e nel mondo. Mi inchino alla sua memoria", ha affermato Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd. Nel darne la notizia sui social, il quotidiano il Manifesto a salutare "il partigiano 'Alessio'" ricordandone il "rapporto stretto di confronto, critiche e discussioni serrate".