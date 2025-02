Dieci buoni motivi per visitare Canosa di Puglia: l’evento al Senato

Giovedì 13 febbraio dalle ore 9.00 alle 10.00, nella Sala ‘Caduti di Nassirya’ di Piazza Madama, a Roma, sarà presentato il progetto “VisitCanosa: 10 buoni motivi per cui scoprire la ‘piccola Roma’”, su iniziativa del Senatore Melchiorre e in collaborazione con Fondazione Archeologica Canosina. Durante questo convegno, rappresentanti delle Istituzioni ed esperti in materia illustreranno il tema, mentre il Ministro della Cultura Alessandro Giuli prenderà parte al discorso conclusivo; è prevista anche la partecipazione di Lino Banfi. L’accesso è consentito fino al raggiungimento della capienza massima; ma, è possibile seguire l’evento in diretta streaming cliccando su questo link oppure sul canale YouTube del Senato Italiano.