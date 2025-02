Terremoto nel Salernitano, scossa di magnitudo 3.6 a Roccadaspide

La scossa è stata avvertita in diverse località del Cilento, ma non si segnalano danni a persone o edifici. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando la situazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv a Roccadaspide (Salerno), in provincia di Salerno, vicino a Castel San Lorenzo, tra gli Alburni e il Cilento. Il sisma è stato avvertito in diverse località del Cilento.

Nessun danno a persone o cose

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha avuto una profondità significativa di 335,6 km, classificandosi quindi come un terremoto di tipo profondo. Le coordinate precise dell’epicentro sono 40.4022 di latitudine e 15.1983 di longitudine, in un’area nota per la sua posizione all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Nonostante la magnitudo relativamente elevata, la profondità dell’evento potrebbe aver contribuito a una minore percezione della scossa in superficie. I comuni limitrofi, tra cui Capaccio Paestum e Altavilla Silentina, non hanno al momento segnalato danni a persone o edifici. Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno monitorando la situazione.