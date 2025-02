Roma, la scorta del Ministro Lollobrigida sventa un borseggio

Bloccato un 21enne rumeno che a Largo Santa Susanna, in pieno centro, a Roma, stava tentando di rubare il portafogli a una passante. Il ladro è stato arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto grazie alla segnalazione della scorta del ministro che in quel momento non era presente

Ha tentato di rubare il portafogli dalla borsa di una passante a Roma ma la scena è stata notata da due carabinieri della scorta del ministro Francesco Lollobrigida che lo hanno bloccato. E’ successo a largo Santa Susanna, in pieno centro storico. Il ladro, un ventunenne di origine romene, in compagnia di un complice che è riuscito a fuggire, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti su segnalazione della scorta del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, non presente in quel momento.