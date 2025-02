Il Papa al summit sui bambini: "Guerre e povertà negano l'infanzia"

“Non è accettabile ciò che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo visto quasi ogni giorno, cioè bambini che muoiono sotto le bombe, sacrificati agli idoli del potere, dell'ideologia, degli interessi nazionalistici. In realtà, nulla vale la vita di un bambino” ha detto il Pontefice durante il Summit Internazionale sui diritti dei bambini ascolta articolo

Un miliardo di minori in tutto il mondo e ogni anno è colpito da violenza, tra cui l'abuso fisico, sessuale, emotivo e l'abbandono. È il rapporto dell’organizzazione Save the Children, in cui viene precisato che nel 2023 quasi un bambino su cinque, in totale 473 milioni, viveva in una zona di guerra con una media di 31 bambini mutilati o uccisi ogni giorno, mentre uno su 50 è stato costretto a fuggire. Per questo, dal Summit Internazionale sui diritti dei bambini, in corso a Roma e voluto dal Papa, si leva la richiesta che si realizzino sistemi di protezione dell'infanzia a livello globale.

Il Papa: "La storia di oppressione dei bambini si ripete" “Purtroppo, questa storia di oppressione dei bambini si ripete: se interroghiamo gli anziani, i nonni e le nonne, sulla guerra vissuta quando erano piccoli, emerge dalla loro memoria la tragedia: il buio, tutto è scuro durante la guerra, i colori quasi scompaiono, gli odori ripugnanti, il freddo, la fame, la sporcizia, la paura, la vita randagia, la perdita dei genitori, della casa, l'abbandono, ogni tipo di violenza”. Così Papa Francesco nel discorso di apertura al summit. “Io sono cresciuto con i racconti della Prima guerra mondiale, fatti da mio nonno, e questo mi ha aperto gli occhi e il cuore sull'orrore delle guerre”, ha sottolineato il Pontefice. “Ascoltare i bambini che oggi vivono nella violenza, nello sfruttamento o nell'ingiustizia serve a rafforzare il nostro 'no' alla guerra, alla cultura dello scarto e del profitto, in cui tutto si compra e si vende senza rispetto né cura per la vita, soprattutto quella piccola e indifesa”, ha aggiunto.

Nulla vale la vita di un bambino “Non è accettabile ciò che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo visto quasi ogni giorno, cioè bambini che muoiono sotto le bombe, sacrificati agli idoli del potere, dell'ideologia, degli interessi nazionalistici. In realtà, nulla vale la vita di un bambino” continua Papa Francesco. “Uccidere i piccoli significa negare il futuro. In alcuni casi i minori stessi sono costretti a combattere sotto l'effetto di droghe. Anche nei Paesi dove non c'è la guerra, la violenza tra bande criminali diventa altrettanto micidiale per i ragazzi e spesso li lascia orfani ed emarginati”.

Save the Children “Il grido di allarme di Papa Francesco al Summit è anche il nostro, e auspichiamo che il suo messaggio arrivi forte alla comunità internazionale affinché metta in cima all'agenda politica la realizzazione di sistemi di protezione dell'infanzia che garantiscano ai tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze, che vivono in contesti di guerra o colpiti da crisi climatiche, vittime di abusi e sfruttamento, l'accesso ai diritti che spettano loro", le parole dela direttrice Generale di Save the Children, Daniela Fatarella, in occasione del Summit Internazionale sui diritti dei bambini in corso oggi. I bambini che vivono in povertà in Italia E per quanto riguarda le condizioni di vita dei minori, ricorda Save the children, la situazione non è del tutto rosea neanche in Italia, dove sono un milione 295mila i minori in povertà assoluta, il 13,8% del totale, e circa 200mila di età compresa tra 0 e 5 anni, 8,5% del totale, vivono in povertà alimentare, ovvero in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni. Approfondimento A Milano primo grande summit nazionale della scuola sull’IA