Meteo, allerta maltempo al Sud Italia: ecco in quali regioni

Scatta per la giornata di oggi, 3 febbraio, l'allerta meteo in 8 regioni per temporali e forti venti. Si tratta di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, parte di Basilicata, Sicilia e Sardegna. Tempo fortemente instabile soprattutto su parte orientale della Sardegna e Sicilia. Durante la giornata, il maltempo si estenderà anche in Campania, Basilicata e Puglia. Sereno al Nord e al Centro

Maltempo nel Sud Italia. Scatta per la giornata di oggi, 3 febbraio, l'allerta meteo in 8 regioni per temporali e forti venti. La perturbazione colpirà soprattutto le regioni meridionali, ma anche le isole, l'Abruzzo e il Molise. Il Sud sarà ancora minacciato da un vortice ciclonico che porterà, oltre a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, anche forti venti su Sicilia (colpita già ieri da una bomba d'acqua e grandine in alcune zone), Calabria e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Ecco le regioni in cui scatterà l'allerta gialla.