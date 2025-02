Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 febbraio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al nuovo stop dei giudici al Piano Albania, con il rinvio della questione alla Corte di giustizia europea. Rientrano in Italia i 43 migranti portati nel centro di Gjadër. Il governo: "Siamo stupiti". Le opposizioni: "Soldi sprecati". La premier Meloni sul caso Almasri: "Gli italiani sono con noi". L'Ue chiede all'Italia di collaborare con l'Aja. In Germania salta l'asse Cdu-Afd: la legge anti immigrazione non passa. Israele-Hamas, oggi liberi altri tre ostaggi e 183 detenuti politici