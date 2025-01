Caso Sara Pedri, assolti l'ex primario Tateo e la sua vice Mereu

L'ex primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu, a processo con l'accusa di aver commesso presunti abusi nei confronti del personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, sono stati assolti. La pm Maria Colpani aveva chiesto per i due sanitari una pena di quattro anni, due mesi e venti giorni, dopo la scomparsa della ginecologa di 31 anni, Sara Pedri. Secondo il gup “il fatto non sussiste”

Assolti dall'accusa di maltrattamenti in concorso. È questa la sentenza pronunciata nei confronti dell'ex primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu, a processo con l'accusa di aver commesso presunti abusi nei confronti del personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. La pm Maria Colpani aveva chiesto per i due sanitari una pena di quattro anni, due mesi e venti giorni, dopo la scomparsa della ginecologa di 31 anni, Sara Pedri. Secondo il gup del Tribunale di Trento, Marco Tamburrino, “il fatto non sussiste”. Tateo e Mereu sono stati assolti con formula piena dal giudice.

Il caso di Sara Pedri

Tra le persone che si sono costituite parte civile vi è la sorella di Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo 2021, le cui tracce non sono mai state rinvenute. Gli unici effetti personali ritrovati sono uno smartphone incustodito all'interno di un'auto, una Volkswagen T Roc, posteggiata sul ponte di Mostizzolo in Trentino. Secondo l'accusa, la ginecologa 31enne avrebbe subito ripetuti episodi di mobbing, tra turni massacranti, oltraggi e offese. “Siamo convinti che Sara abbia compiuto un gesto estremo perché abbiamo visto come si era ridotta. Mia sorella era vittima di mobbing e si era ammalata. Parlava con un filo di voce, non dormiva, non mangiava. Voleva liberarsi da un malessere”, aveva detto la sorella.