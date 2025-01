Bardonecchia, valanga a Vallon Cros: nessuna persona coinvolta

E' accaduto in alta Valle di Susa, nella zona sciistica di Vallon Cros, in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni, la slavina non avrebbe colpito le piste e non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero Drago 66, l'elisoccorso del 118, il soccorso alpino e le unità cinofile