Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 gennaio: la rassegna stampa

Aperture totalmente dedicate all'avviso di garanzia ricevuto dalla premier Giorgia Meloni per il caso Almasri. Con lei indagati anche Piantedosi, Nordio e Mantovano. In primo piano la difesa social della presidente del Consiglio: "Non ho paura e non sono ricattabile". Spazio anche alle retate anti-migranti a New York e al no di Mediobanca a Mps. Sugli sportivi, la vigilia della serata conclusiva della prima fase di Champions Legue, con 18 match in contemporanea e cinque italiane in campo