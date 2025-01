Meteo, le previsioni del primo weekend di febbraio

A causa della grande quantità di energia in gioco, come mari caldi per il periodo e lo scontro tra masse d'aria diverse, non si esclude il rischio di grandinate. Delle piogge sono attese anche sulle regioni del Nord-ovest, almeno fino al primo pomeriggio, con neve attorno ai 1000 metri di quota. Condizioni meteo decisamente più soleggiate invece sul resto del Paese, con temperature piuttosto miti durante le ore centrali della giornata.

Le allerte

Il Dipartimento della Protezione Civile, intanto, ha emanato varie allerte meteo per la giornata di oggi e domani. In particolare, l’attenzione va riposta sull’Emilia-Romagna in cui vige l’allerta gialla per rischio idraulico, in Calabria e Sicilia allerta gialla per rischio idraulico e temporali, sulla Puglia l’allerta gialla è estesa per temporali e rischio idrogeologico.