Maltempo, allerta rossa in Liguria: frane nel Genovese: un ferito

Ancora maltempo sull’Italia, con possibili temporali soprattutto al Nord. Occhi puntati sul Levante ligure dove oggi, 28 gennaio, è allerta rossa per rischio idrogeologico (l’allerta è arancione su Emilia-Romagna, Toscana e altre zone della Liguria). Intanto, mentre si contano i danni dovuti alle condizioni meteo avverse già negli ultimi giorni - nel Genovese si registrano due frane (e un ferito) – in Emilia-Romagna torna l’apprensione per lo stato dei fiumi: sotto stretta osservazione i corsi d’acqua nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Venti forti di burrasca in eestensione dalle prime ore di questa mattina anche verso Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia.

Frane nel Genovese

Intorno alle 5 di mattina una frana è caduta sulla statale 35 dei Giovi, nell'entroterra di Genova, colpendo anche una vettura in transito, con il conducente che è stato soccorso dal 118 e portato in codice giallo all’Ospedale San Martino. Un'altra frana si è verificata ieri sera intorno alle 21 in val Fontanabuona a Orero, sempre in provincia di Genova. Quattro i nuclei familiari isolati e cinque le persone evacuate da un'abitazione in via precauzionale.

Le allerte locali in Emilia-Romagna

I temporali che già dalla serata di ieri sono scesi sull’Emilia-Romagna hanno fatto scattare l'allerta arancione per possibili piene dei fiumi su quasi tutto il territorio regionale. Molte, come anticipato, le allerte diramate per la giornata di oggi. Nello specifico, è attiva l’allerta arancione per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, mentre per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Allerta gialla per temporali nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Piacenza e Parma; per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.