Alessia Pifferi, appello al via dopo l'ergastolo in primo grado

La condanna in primo grado è stata emessa lo scorso 13 maggio dalla Corte di Assise di Milano. Per i giudici Pifferi è stata animata da un "futile ed egoistico movente", ossia "regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine settimana con il proprio compagno", "rispetto al prioritario diritto/dovere di accudire la figlioletta" di un anno e mezzo. La bambina fu trovata senza vita il 20 luglio 2022 in un lettino da campeggio con a fianco solo un biberon e una bottiglietta d'acqua vuoti

Prende il via oggi, 29 gennaio, davanti alla Corte di Assise d'appello di Milano il processo d’appello a carico di Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo in primo grado per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. La sentenza di condanna è stata emessa lo scorso 13 maggio dalla Corte di Assise di Milano. Nel corso del processo la donna era stata sottoposta a una perizia psichiatrica che aveva stabilito la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa invece ha sempre sostenuto che fosse affetta da un "grave deficit cognitivo". Secondo l'accusa Pifferi avrebbe lasciato a casa da sola la figlia di 18 mesi per sei giorni nel luglio del 2022 per trascorrere il tempo a casa del compagno nella Bergamasca. La piccola era morta di stenti. È possibile che il legale chieda una nuova perizia.