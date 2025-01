Maturità 2025, quando escono le materie e cosa sappiamo finora

Introduzione

È partito il conto alla rovescia per conoscere le materie della seconda prova dell’esame di Stato, la cosiddetta prova di indirizzo. Entro i prossimi giorni (si pensa non oltre il 31 gennaio) il Ministero dell'Istruzione e del Merito svelerà quali saranno per la Maturità 2025. Ecco cosa possono aspettarsi gli studenti.