"Dalle carceri alla morte", gli italiani deportati durante il fascismo

Quale ruolo hanno avuto le carceri fasciste nella repressione, deportazione e uccisione di migliaia di italiani nei campi di concentramento nazisti? A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, cerca di rispondere a questa e altre domande “Dalle Carceri alla Morte”, progetto web ideato e coordinato dal giornalista Francesco Bertolucci e finanziato dall'Ambasciata tedesca in Italia. Realizzato insieme all’associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) coi video del regista Victor Musetti e la consulenza dello storico Costantino Di Sante, "Dalle Carceri alla Morte", disponibile gratuitamente online, ha alle spalle una ricerca sul campo che ha portato a percorrere in poco meno di un anno oltre 10mila chilometri - dall'Italia alla Germania passando per l'Austria e toccando campi di concentramento come Dachau, Mauthausen ed Ebensee oltre alle carceri di Torino, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Trieste, Genova e Sulmona.