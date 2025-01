Meteo, tornano pioggia e neve nel weekend: ecco dove. Le previsioni

Al Nord: al mattino molte nuvole anche basse e compatte su tutti i settori con isolati piovaschi tra Liguria, Emilia e bassa Lombardia. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata e in nottata tempo in peggioramento a partire dalle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi oltre i 1.100-1500 metri.

Al Centro: al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con addensamenti bassi su coste e pianure. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, sereno o poco nuvoloso sulle regioni Adriatiche. Tra la serata e la notte

si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

Al Sud e sulle Isole: al mattino ampi spazi di sereno salvo addensamenti bassi sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al nord ed in calo al Centro-sud; massime stazionarie o in calo su tutta la penisola