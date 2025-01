Domenica ecologica a Roma il 26 gennaio, gli orari e chi può circolare

È previsto per domenica 26 gennaio il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella ‘Fascia Verde’. Le modalità sono indicate nell’Ordinanza 14 del 23 gennaio 2025. Lo stop al traffico è previsto dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Sono esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, autoveicoli a benzina Euro 6, a GPL o metano Euro 3 e successivi, ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi. Rispetto alle precedenti domeniche ecologiche cambia l’orario dello stop alla circolazione nel pomeriggio, anticipato dalle 16.30 e fino alle 19 per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio Olimpico dove è in programma la partita Lazio-Fiorentina. Maggiori dettagli sui contenuti dell’Ordinanza e sugli eventi in programma per la domenica a piedi disponibili sul portale di Roma Capitale a questo link.