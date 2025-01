Meteo, ciclogenesi si abbatte sull'Irlanda. I rischi per l'Italia

Introduzione

Forti perturbazioni entrano nel continente europeo indisturbate: alcune saranno molto intense, con raffiche di vento che il portale iLMeteo.it definisce “addirittura da uragano”. La prima di queste è responsabile per la formazione di una ciclogenesi esplosiva sugli Stati dell’Europa occidentale. Già da oggi, venerdì 24 gennaio, è allarme soprattutto per l’Irlanda. Ma quali sono i rischi per l’Italia? (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24)