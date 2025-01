Homi Milano 2025, qualità e innovazione per la casa: date ed eventi

Dal 23 al 26 gennaio torna, a Fieramilano Rho, Homi Milano, l'evento interamente dedicato al mondo della casa e della decorazione. La manifestazione propone un ricco programma di workshop e aree tematiche, che mettono in risalto le eccellenze artigianali italiane e le nuove tendenze del settore. Tra i padiglioni, un “Grand Tour” tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Dal 23 al 26 gennaio 2025, Fieramilano Rho ospita la seconda edizione di Homi Milano, l'evento interamente dedicato al mondo della casa e della decorazione che dall’Italia guarda al palcoscenico internazionale. La manifestazione si concentrerà su nuovi prodotti di qualità per il mondo casa e nuove idee per sostenere il settore retail. Anche tramite workshop, dibattiti e talk, Homi Milano si propone come una piattaforma di networking e confronto, con l'intento di riportare al centro le eccellenze produttive e i protagonisti del dettaglio specializzato. Tra i diversi padiglioni di Fieramilano, l'evento offrirà una sorta di "Grand Tour" tra le regioni italiane, per condurre i visitatori in un viaggio alla scoperta delle eccellenze artigianali e manifatturiere.

Un nuovo "Rinascimento del prodotto"



Milano Home punta a favorire un nuovo “Rinascimento del prodotto”, riportando l’attenzione sulla produzione di qualità e sul recupero di una capacità produttiva sensibile "al bello fatto bene". Con oltre 38.000 punti vendita in Italia che generano un fatturato di oltre 16,5 miliardi di euro, il commercio al dettaglio è un perno fondamentale per il settore. La manifestazione incoraggia un nuovo approccio, dove i negozi specializzati diventano hub di connessione tra tutti gli operatori della filiera: produttori industriali, artigianali, designer, distributori, cliente finale. Ed è un'occasione unica per gli espositori di incontrare buyer internazionali provenienti da Nord America, Asia, Paesi del Golfo ed Europa, interessati alla produzione italiana di qualità e selezionati grazie al lavoro dei Brand Ambassador dell'evento.



Formazione e innovazione: il cuore dell’evento



Un elemento distintivo di Homi Milano è l’attenzione alla formazione. Espositori e visitatori avranno l'opportunità di partecipare a oltre 80 ore di formazione in 4 giorni, distribuite in numerosi appuntamenti pensati per stimolare la creatività, migliorare le performance, sviluppare l’innovazione e la digitalizzazione, esplorare le nuove tendenze del mercato e favorire il networking. Tra dibattiti, workshop e talk su argomenti specifici, gli incontri offriranno competenze pratiche e spunti di riflessione sulle evoluzioni e sui temi più attuali del settore.



I padiglioni



Homi Milano si sviluppa attraverso quattro padiglioni principali, ciascuno dedicato a un tema specifico. Elements celebra l'eccellenza nell'home décor, dove tradizione e ricerca si fondono, con aziende che trasformano materiali antichi e concetti innovativi in soluzioni creative e sostenibili. Vibes propone tendenze di stile per i punti vendita, presentando profumazioni, tessuti e oggetti che creano esperienze immersive. Mood è lo spazio in cui il design esprime creatività e lifestyle, con oggetti che rendono unici gli ambienti abitativi. Infine, Taste è dedicato all'arte della tavola.

Le aree speciali



Accanto ai padiglioni, sono previste diverse aree speciali a tema. Tra queste, “Manifatture in Scena” e “The Green Circle” celebrano il saper fare artigianale e la sostenibilità. Anche in questa seconda edizione torna “Brand Power”, che mette in connessione i fornitori di premi e i brand con il marketing di industria, distribuzione e servizi. Debutta invece come progetto speciale di quest'anno “Piazza di carta”, un'area interamente dedicata allo stationery e al mondo della carta e della scrittura.



