Tentò di uccidere poliziotto a Lambrate, condannato a 12 anni e 2 mesi

È stato condannato a 12 anni e 2 mesi di reclusione Hassine Hamis, accusato di tentato omicidio nei confronti vice ispettore della Polizia Christian Di Martino. Hamis, 37 anni, di origine marocchina e in Italia in modo irregolare, la notte dell’8 maggio 2024 alla stazione Lambrate di Milano aggredì con un coltello alla schiena il poliziotto, che riuscì a salvarsi grazie all'intervento dei colleghi e a delicate operazioni chirurgiche all'ospedale Niguarda. La sentenza è stata emessa dal gup Silvia Perrucci nel processo con rito abbreviato. La pm Maura Ripamonti aveva chiesto per l'imputato 13 anni e 4 mesi.

Christian Di Martino, 35 anni, vice ispettore delle Volanti di Milano, fu aggredito intorno alla mezzanotte dell’8 maggio 2024 davanti alla stazione di Lambrate. Tre coltellate, effettuate con un coltello dalla lama lunga 25 centimetri, lo colpirono al polmone, alla milza e in pancia, costringendolo a sottoporsi a lunghe e complicate operazioni chirurgiche. Di Martino insieme ad altri colleghi era intervenuto su chiamata della Polizia Ferroviaria che aveva chiesto aiuto per un uomo molesto e in forte stato di agitazione che, presso i binari nella stazione ferroviaria di Lambrate, lanciava pietre contro i treni. Hassine Hamis si trovava in evidente stato psichico alterato e opponeva resistenza: da lì una colluttazione terminata con l’accoltellamento del poliziotto.

Chi è l’aggressore

Hassine Hamis, 37enne di origini marocchine, era già presente nella banca dati della Questura con numerosi alias. Arrivato in Italia in modo irregolare, aveva precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, uso di stupefacenti e sequestro di persona. Negli scorsi anni è anche stato condannato per reati di droga e contro il patrimonio per i quali, dal 2013 al 2020, è stato più volte detenuto nella Casa circondariale di Poggioreale a Napoli e di Ariano Irpino (Avellino). Era stato arrestato e fotosegnalato per la prima volta in Italia il 18 dicembre del 2002 a Napoli e, da allora, è rimasto in Italia da irregolare. A suo carico erano già stati adottati diversi provvedimenti di espulsione.