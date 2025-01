È il momento delle iscrizioni a scuola: 5 consigli per orientarsi

Oltre 500.000 studenti in terza media si trovano a scegliere tra licei, istituti tecnici e professionali. In mezzo a test e open day, spesso le idee sono confuse. “Sono momenti di transizione difficili ma serve ascoltarsi, parlare con studenti più grandi e non avere paura a riorientarsi”, spiega Maria Chiara Pettenati, dirigente Indire e formatrice di docenti, che ha formulato con Sky tg24 Insider una piccola guida alla scelta