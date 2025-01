Maltempo, oggi allerta rossa in Sicilia e Calabria. Week end di piogge

Attesa un'ondata di maltempo con forti piogge e venti che riguarderà tutto il weekend, in particolare al Sud. Risalgono però le temperature. Allerta rossa oggi in Sicilia e Calabria, arancione invece in Sardegna.

Catania, università sospende lezioni ed esami in presenza

Sospese oggi tutte le attività didattiche in presenza all'Università di Catania, inclusi gli esami e le sedute di laurea. La decisione arriva dopo l'allerta meteo rossa diramata nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile regionale e valida per l'intera giornata di venerdì. Lo stop alle attività in presenza è stato disposto in tutte le sedi universitarie dell’Ateneo di Catania, comprese quelle di Ragusa e Siracusa. Le attività potranno essere svolte in modalità online. Tutto il personale dell’Ateneo, inoltre, potrà svolgere il proprio orario di servizio in modalità 'lavoro agile', a eccezione di quello la cui presenza nelle sedi di servizio è assolutamente necessaria alla funzionalità minima delle strutture, come stabilito dalla circolare diramata nel pomeriggio dal direttore generale, Corrado Spinella.

Allerta arancione nel Palermitano

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi, con la previsione di condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia. Per il Palermitano è prevista allerta arancione. "Dal primo mattino di domani e per le successive 24-36 ore - si legge nell’avviso 25016 - si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte".