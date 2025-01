Trent'anni e non l'ergastolo all'autore di un doppio femminicidio anche in ragione "della comprensibilità umana" dei motivi che l'hanno spinto a commettere il reato: le parole delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Modena hanno scosso opinione pubblica e mondo politico. Abbiamo raccolto i punti di vista dell'associazione contro la violenza D.i.Re, per cui "rappresenta la cultura patriarcale", e quello della giudice Freddi, che invita alla cautela