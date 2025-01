Caserta, perdita di ammoniaca all'interno di un'azienda: un morto

È stato trovato senza vita il giovanissimo operaio che risultava disperso all'interno della fabbrica Frigocaserta di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, dove dal pomeriggio è in corso una fuoriuscita di ammoniaca. Si tratta del 19enne Patrizio Spasiano, residente a Napoli, e dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione. Il ragazzo era riverso senza vita su un'impalcatura.

Un altro incidente il 31 dicembre

L'azienda in cui è avvenuto il tragico incidente è la stessa dove il 31 dicembre scorso morì schiacciato da un muletto il 39enne Pompeo Mezzacapo. La perdita è avvenuta in un serbatoio dove erano in corso lavori di manutenzione da parte di quattro operai, tre dei quali sono riusciti ad uscire e a salvarsi, mentre Spasiano è rimasto all'interno. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di specialisti dei vigili del fuoco.