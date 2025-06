Matera, buoi sulla folla a processione di Accettura: panico e 5 feriti

Momenti di panico ad Accettura, in provincia di Matera, dove cinque persone sono rimaste ferite ieri sera dopo un incidente avvenuto alla tradizionale festa locale, durante la processione dei buoi per la celebrazione di San Giuliano Martire. Secondo quanto emerso, probabilmente a causa dello scoppio di alcuni botti e fuochi pirotecnici, alcuni buoi si sono spaventati finendo addosso alla folla presente. Per alcuni spettatori è stato richiesto l'intervento delle ambulanze del 118 ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Invece uno dei feriti, in condizioni serie, è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale San Carlo di Potenza. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce su quanto successo.

I feriti

Delle persone travolte ieri sera dai buoi, due restano ricoverate presso l'ospedale San Carlo, ma nessuna è in pericolo di vita. In particolare, un uomo di 78 anni è stato trasferito oggi dal reparto di Rianimazione a quello di Chirurgia generale. E' invece ricoverata in pediatria una bambina di dieci anni, ma le sue condizioni non preoccupano. Sono state inoltre già dimesse due donne, una di 68 anni e l'altra di 53, rimaste ferite in maniera meno grave.